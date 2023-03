Fiera del cioccolato a Udine dal 3 al 5 marzo 2023 (Di giovedì 2 marzo 2023) Torna a Udine, nella centralissima piazza Matteotti, “Udine in cioccolato”, la grande Festa del cioccolato Artigianale. L’evento più dolce dell’anno andrà in scena nel capoluogo friulano dal 3 al 5 marzo 2023 con protagonisti assoluti cioccolato, assaggi e novità. Una festa per tutti gli amanti di quello che i Maya definivano “Il cibo degli dei” che coniuga elementi diversi, eventi speciali, degustazioni e appuntamenti golosi che mescoleranno cultura, sapori e divertimento all’interno di un’ampia struttura che ospiterà i selezionatissimi espositori. Nel corso della manifestazione sarà possibile visitare la 1^ Fabbrica Culturale del cioccolato Itinerante in Europa: i laboratori curati dai Maestri Cioccolatieri, aperti a tutti, ma pensati ... Leggi su udine20 (Di giovedì 2 marzo 2023) Torna a, nella centralissima piazza Matteotti, “in”, la grande Festa delArtigianale. L’evento più dolce dell’anno andrà in scena nel capoluogo friulano dal 3 al 5con protagonisti assoluti, assaggi e novità. Una festa per tutti gli amanti di quello che i Maya definivano “Il cibo degli dei” che coniuga elementi diversi, eventi speciali, degustazioni e appuntamenti golosi che mescoleranno cultura, sapori e divertimento all’interno di un’ampia struttura che ospiterà i selezionatissimi espositori. Nel corso della manifestazione sarà possibile visitare la 1^ Fabbrica Culturale delItinerante in Europa: i laboratori curati dai Maestri Cioccolatieri, aperti a tutti, ma pensati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maxsmeriglio : Il mio secondo incontro con il Presidente della Repubblica di #Cuba @DiazCanelB Mi trovo nel paese caraibico per l… - ultimora_pol : Dopo il consigliere regionale del Veneto Joe #Formaggio, anche la senatrice Isabella #Rauti, Sottosegretario alla D… - C24017 : +di esserlo,ma in quest'ultimo anno soprattutto sto cercando di lavorare su me stessa e capire che il percorso univ… - MennatoC : Il Gruppo FS Italiane prende parte alla nona edizione della BTM, la fiera Business Tourism Management in programma… - GiCivi : RT @piulibri23: Più libri più liberi 2023 è ancora lontana e non sai come ingannare l'attesa? La Fiera nazionale della piccola e media edit… -