Festival di Cannes: il presidente della giuria sarà Ruben Östlund (Di giovedì 2 marzo 2023) La 76 esima edizione del Festival di Cannes avrà come presidente della giuria Ruben Östlund. Ecco il commento del regista alla notizia Anche se si terrà a maggio, fervono i preparativi per il Festival di Cannes e con essi ecco trapelare alcune news. La più importante vede come protagonista Ruben Östlund, scelto come presidente della giuria. Chi è Ruben Östlund Ruben Östlund, classe 1974, è un regista svedese che ha iniziato la sua carriera realizzando video sul mondo dello sci. Dopo la laurea alla scuola di cinema di Göteborg, decide di fondare la casa di produzione Plattform ...

