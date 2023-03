Festa: “Non c’è scritta o atto intimidatorio che possano distogliermi dal mio impegno” (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Non c’è scritta o atto intimidatorio che possano distogliermi dal mio impegno totale per Avellino”. Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa dopo l’atto intimidatorio della giornata di giovedì. “Il sostegno immediato e unanime della mia maggioranza, le tantissime attestazioni di stima e vicinanza giunte in queste ultime ore, il tempestivo intervento del Prefetto e del Questore, rappresentano uno sprone ulteriore a portare avanti, con la consueta dedizione e senza tentennamenti, il lavoro quotidiano per la nostra amata città. Le frasi apparse ieri sull’edificio dell’Anagrafe sono gravi, tanto per il messaggio che contengono quanto per i termini utilizzati. Ma non sortiranno alcun effetto. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Non c’èchedal miototale per Avellino”. Così il sindaco di Avellino, Gianlucadopo l’della giornata di giovedì. “Il sostegno immediato e unanime della mia maggioranza, le tantissime attestazioni di stima e vicinanza giunte in queste ultime ore, il tempestivo intervento del Prefetto e del Questore, rappresentano uno sprone ulteriore a portare avanti, con la consueta dedizione e senza tentennamenti, il lavoro quotidiano per la nostra amata città. Le frasi apparse ieri sull’edificio dell’Anagrafe sono gravi, tanto per il messaggio che contengono quanto per i termini utilizzati. Ma non sortiranno alcun effetto. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tommasocerno : ??HAPPY BIRTHDAY #WAR La festa s di compleanno della guerra Cosa succede dopo il viaggio di Biden a Kiev Intervista… - Etrurianews : Oltre cinquanta realtà cittadine in meno di 24 ore si sono messe al lavoro per la tre giorni che coinvolgerà la cit… - Fra0283 : RT @peoplepubit: Un pacchetto pensato in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. Acquistalo ora: - luviskai : ho una teoria tutta mia sulla track bomba di rover... jongin è andato ad una festa qui in italia e c’erano balli di… - ANTONELLOMONTA4 : La festa per Elly Schlein al circolo del Pratello: 'E questo è il fiore del partigiano...' -