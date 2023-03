(Di giovedì 2 marzo 2023) Ilpotrebbe fare sul serio in questidiin Turchia e starebbe guardando inA per rinforzarsi Ilpotrebbe fare sul serio in questidiin Turchia e starebbe guardando inA per rinforzarsi. I due nomi nella lista del club turco sono quello di Ante Rebic e Mario Pasalic, visto che ilchiuderà il 5 marzo dopo il terremoto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Il #Fenerbahce guarda in #SerieA ?? -

SAKHIR . Con glidel pilota. In diretta. Cosa vede e che violenza fa, la velocità. Sorpassi, incidenti, pioggia sulla visiera. Come stare sulla Ferrari di Charles Leclerc o di altri. Dal primo gp in Bahrain nel ...La versione della squadra più vicina alle ipotesi estive, al netto di Pogba, cioè con un trio da fare invidia al Festival (Di Maria, Vlahovic, Chiesa) forse non riempie glima dà un altro ...Nell'allenamento di ieri, aperto al pubblico e ai media ma guidato dallo staff tecnico vista l'assenza di Max Allegri per una "leggera indisposizione", glie i pensieri di tutti i presenti ...

Fenerbahce, occhi in Serie A per gli ultimi giorni di mercato Calcio News 24

Il Fenerbahce ha messo gli occhi su Mario Pasalic. Il croato, attualmente alle prese con un infortunio, ha progressivamente perso il ruolo da titolare nell'Atalanta ed è finito nel mirino del club ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...