Fedez svicola dai giornalisti e non si presenta alla presentazione di LOL

Leggi su biccy

(Di giovedì 2 marzo 2023) Si è tenuta questa mattina alle ore 11 la conferenza stampa per lazione della terza stagione di LOL – Chi ride è Fuori dove, come scritto nell’invito ufficiale che è stato diramato, sarebbe dovuto essere presentecon Frank Matano e Maccio Capatonda insieme a tutto il cast. Ovvero Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi “Parteciperanno inoltre gli hoste Frank Matano e lo special guest Maccio Capatonda” – si legge nell’invito ufficiale – “Dress code: Pronto a tutto!“. Ma come fatto sapere dai colleghi che questa mattina si sono svegliati per andare ad assistereconferenza stampa,non c’era. “Amazon ha organizzato una spettacolare ...