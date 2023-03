Fedez non si presenza alla conferenza per LOL 3: cosa è successo? (Di giovedì 2 marzo 2023) Fedez è ancora il protagonista assoluto del gossip. Dopo la fine del Festival di Sanremo 2023, i suoi comportamenti hanno fatto molto discutere. Si era parlato di una presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni, ma sembra che il problema sia di altra natura. I fan sono molto preoccupati per il suo benessere psicologico. I timori, nelle ultime ore, non hanno fatto altro che aumentare a causa della sua assenza alla conferenza stampa per la terza stagione di LOL – Chi ride è fuori. Il diretto interessato, infatti, svolge un ruolo cruciale per lo show perché, insieme a Frank Matano, si occupa della conduzione. Serena Dandini, che ha presentato l’evento, ha spiegato che il cantante li stava comunque seguendo: “Ci segue da lontano“. Al momento, non è stata fornita alcuna spiegazione sull’accaduto. Abbonati a Prime Video per non ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 2 marzo 2023)è ancora il protagonista assoluto del gossip. Dopo la fine del Festival di Sanremo 2023, i suoi comportamenti hanno fatto molto discutere. Si era parlato di una presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni, ma sembra che il problema sia di altra natura. I fan sono molto preoccupati per il suo benessere psicologico. I timori, nelle ultime ore, non hanno fatto altro che aumentare a causa della sua assenzastampa per la terza stagione di LOL – Chi ride è fuori. Il diretto interessato, infatti, svolge un ruolo cruciale per lo show perché, insieme a Frank Matano, si occupa della conduzione. Serena Dandini, che ha presentato l’evento, ha spiegato che il cantante li stava comunque seguendo: “Ci segue da lontano“. Al momento, non è stata fornita alcuna spiegazione sull’accaduto. Abbonati a Prime Video per non ...

