Fedez non si presenta, ansia e preoccupazione tra i fan (Di giovedì 2 marzo 2023) Giallo Fedez. Dopo il battibecco a Sanremo con Chiara Ferragni, la sparizione dai social e il video social con evidente balbuzie, Fedez si è reso protagonista di un nuovo mistero. Il rapper, infatti, non si è presentato alla conferenza stampa di presentazione della terza stagione di "Lol: chi ride è fuori" di cui è conduttore insieme a Frank Matano. Attesissimo dopo la sparizione social seguita al Festival di Sanremo (su cui si sono fatte mille illazioni, da una crisi matrimoniale con Chiara Ferragni alla montatura pubblicitaria), il rapper non è intervenuto né ha mandato un contributo video. «Ci segue da lontano», ha spiegato Serena Dandini che ha condotto la conferenza stampa del comedy show. È toccato, dunque, a Matano fare gli onori di casa, insieme a Serena Dandini, ai concorrenti della terza stagione ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 marzo 2023) Giallo. Dopo il battibecco a Sanremo con Chiara Ferragni, la sparizione dai social e il video social con evidente balbuzie,si è reso protagonista di un nuovo mistero. Il rapper, infatti, non si èto alla conferenza stampa dizione della terza stagione di "Lol: chi ride è fuori" di cui è conduttore insieme a Frank Matano. Attesissimo dopo la sparizione social seguita al Festival di Sanremo (su cui si sono fatte mille illazioni, da una crisi matrimoniale con Chiara Ferragni alla montatura pubblicitaria), il rapper non è intervenuto né ha mandato un contributo video. «Ci segue da lontano», ha spiegato Serena Dandini che ha condotto la conferenza stampa del comedy show. È toccato, dunque, a Matano fare gli onori di casa, insieme a Serena Dandini, ai concorrenti della terza stagione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? #Fedez non si presenta alla conferenza stampa di #Lol3 di cui è conduttore insieme a Frank Matano. Attesissimo do… - SimoPillon : Massima solidarietà a #MarioGiordano che, dopo gli insulti ricevuti, risponde a #Fedez in modo educato e gentile. C… - SusannaCeccardi : Mario #Giordano non ci sta a prendere insulti gratuiti da un finto paladino dei diritti. Anche questa volta #Fedez… - tempoweb : #Fedez non si presenta, ansia e preoccupazione tra i fan #2marzo #lol3 - keepgoinalways : RT @fangirlesaurita: la cosa che mi fa imbestialire è che la società attuale funziona così, si spara merda e si odia a più non posso ma poi… -