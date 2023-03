Fedez non si presenta alla presentazione di “Lol 3”. Serena Dandini lancia con Frank Matano il cast della nuova edizione (Di giovedì 2 marzo 2023) Fedez non si è presentato questa mattina, giovedì 2 marzo, alla conferenza stampa di presentazione della terza stagione di Lol: chi ride è fuori, in streaming su Amazon Prime dal 9 marzo, di cui è conduttore insieme a Frank Matano. Dopo le polemiche suscitate all’ultimo Festival di Sanremo per la foto di Bignami vestito da Hitler strappata in diretta, l’invito a legalizzare la marijuana nell’esibizione con gli Articolo 31 e il bacio appassionato scambiato sul palco con Rosa Chemical, il rapper ha continuato a far parlare di sé. Per i silenzi e i presunti dissidi con Chiara Ferragni, ma non solo. Le sue “incursioni” social – prima contro l’iniziativa giornalistica «scriteriata» della redazione di Fuori dal Coro e Mario Giordano, poi il video di lancio ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 marzo 2023)non si èto questa mattina, giovedì 2 marzo,conferenza stampa dizioneterza stagione di Lol: chi ride è fuori, in streaming su Amazon Prime dal 9 marzo, di cui è conduttore insieme a. Dopo le polemiche suscitate all’ultimo Festival di Sanremo per la foto di Bignami vestito da Hitler strappata in diretta, l’invito a legalizzare la marijuana nell’esibizione con gli Articolo 31 e il bacio appassionato scambiato sul palco con Rosa Chemical, il rapper ha continuato a far parlare di sé. Per i silenzi e i presunti dissidi con Chiara Ferragni, ma non solo. Le sue “incursioni” social – prima contro l’iniziativa giornalistica «scriteriata»redazione di Fuori dal Coro e Mario Giordano, poi il video di lancio ...

