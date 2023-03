Fedez, è sparito di nuovo: panico tra i fan, cosa succede (Di giovedì 2 marzo 2023) Personaggi Tv. I fan di Fedez piombano nuovamente nel panico. Il famoso cantante è sparito ancora una volta. Dopo la presunta lite e poi la riappacificazione con Chiara Ferragni, Fedez era riapparso sui social e in pubblico. Adesso, però, ha “dato buca” ad un evento molto importante. Per questo motivo i fan sono nuovamente in apprensione e si chiedono cosa si celi dietro la sua assenza. (Continua…) Leggi anche: Fedez, drammatico annuncio: c’entra la malattia, cos’è successo Leggi anche: Chiara Ferragni e Fedez, clamorosa indiscrezione: cosa sarebbe successo nelle ultime ore Fedez assente alla conferenza stampa di “Lol – Chi ride è fuori” Il noto cantante Fedez sembra sparito nuovamente nel ... Leggi su tvzap (Di giovedì 2 marzo 2023) Personaggi Tv. I fan dipiombano nuovamente nel. Il famoso cantante èancora una volta. Dopo la presunta lite e poi la riappacificazione con Chiara Ferragni,era riapparso sui social e in pubblico. Adesso, però, ha “dato buca” ad un evento molto importante. Per questo motivo i fan sono nuovamente in apprensione e si chiedonosi celi dietro la sua assenza. (Continua…) Leggi anche:, drammatico annuncio: c’entra la malattia, cos’è successo Leggi anche: Chiara Ferragni e, clamorosa indiscrezione:sarebbe successo nelle ultime oreassente alla conferenza stampa di “Lol – Chi ride è fuori” Il noto cantantesembranuovamente nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JacopoOttonello : Ma il fatto che insieme a Fedez è sparito anche Luis non interessa a nessuno? - BinMatteoSalam : @mybluesea90 Hai notato che il video è sparito dal profilo di Fedez? Singolare vero? - kulusetto : @palluncino @P1ETR0_P @andy49155157 @Fedez Ma scusa, sicuramente si sta facendo aiutare... non sta facendo circo, m… - TapparellaSarra : @NathanDelMare In tutto sto bailame non capisco una cosa: lui fino a Sanremo il Fedez di sempre anche con muschio s… - UAreTheLoveOfMy : RT @tinosara32: Avete passato giorni interi, settimane, a buttare schifo addosso a #Fedez quando molto probabilmente è sparito dai social p… -