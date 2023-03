Fedez assente alla presentazione di LOL

(Di giovedì 2 marzo 2023)nel poster di Lolnon c’è. Il cantante non ha partecipatoconferenza stampa didella terza stagione di LOL, in programma stamane a Roma. “Ci segue da lontano” ha spiegato la moderatrice d’eccezione Serena Dandini, come riporta l’Adn. Non sono stati comunicati i motivi dell’assenzaprima uscita ufficiale, al cospetto dei giornalisti, dopo la parziale sparizione dai social e le polemiche sanremesi. Alcune delle polemiche, peraltro, vertono sulla presenza delle telecamere di Prime Video dietro le quinte del Teatro Ariston. La nuova stagione del reality della risata di Prime Video sarà rilasciata a partire da giovedì 9 marzo.sarà affiancato, anche stavolta, da Frank Matano (qui il cast).

'Ho ereditato questa risata da mio padre che fa il carabiniere' svela il comico durante la presentazione, mentre a Roma ed in collegamento da Milano, non appare, non manda video

