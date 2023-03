Federica Matera è la dimostrazione che il futuro della musica è femminile (Di giovedì 2 marzo 2023) Federica Matera mi aveva incuriosito per una canzone sulle problematiche femminili e l’ho chiamata ad esibirsi live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso, che in quell’occasione ospitava solo cantautrici e quindi era diventato un Barone Rosa. In quella puntata c’era anche Grazia Di Michele che è rimasta colpita da lei, tanto da inglobarla nei progetti delle Cantautrici e l’ha chiamata ad esibirsi prima del concerto con Mariella Nava e Rossana Casale. Di recente Federica ha pubblicato brani validissimi e video splendidi, diretti da Massimo Mercurio. Così mi sono collegato con lei durante la diretta We Have a Dream del martedì sera e mi ha raccontato e abbiamo visto i video di: “Istruzioni per l’uso”, dove Federica è immersa tra orologi nella trappola del tempo. “L’esperienza del volo”, dove si divide tra ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 marzo 2023)mi aveva incuriosito per una canzone sulle problematiche femminili e l’ho chiamata ad esibirsi live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso, che in quell’occasione ospitava solo cantautrici e quindi era diventato un Barone Rosa. In quella puntata c’era anche Grazia Di Michele che è rimasta colpita da lei, tanto da inglobarla nei progetti delle Cantautrici e l’ha chiamata ad esibirsi prima del concerto con Mariella Nava e Rossana Casale. Di recenteha pubblicato brani validissimi e video splendidi, diretti da Massimo Mercurio. Così mi sono collegato con lei durante la diretta We Have a Dream del martedì sera e mi ha raccontato e abbiamo visto i video di: “Istruzioni per l’uso”, doveè immersa tra orologi nella trappola del tempo. “L’esperienza del volo”, dove si divide tra ...

