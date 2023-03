Federica Aversano, “tronista” di Uomini e donne, al centro di una bagarre giudiziaria (Di giovedì 2 marzo 2023) che la vede contrapposta all’ex compagno Le Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (in provincia di Caserta) avrebbe iscritto nel registro degli indagati la tronista di Uomini e donne Federica Aversano con l’accusa di stalking. È questa la notizia che campeggia sui maggiori quotidiani, che informano di come la denuncia sia partita dall’ex compagno e padre del loro bambino, che la accusa di molestie, atti persecutori, vessazioni, violenza ed altro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Aversano (@FedericaAversano) Come si legge sul Corriere della Sera, l’uomo, che non ha legami con il mondo dello spettacolo, nel depositare la denuncia, avrebbe fornito ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 2 marzo 2023) che la vede contrapposta all’ex compagno Le Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (in provincia di Caserta) avrebbe iscritto nel registro degli indagati ladicon l’accusa di stalking. È questa la notizia che campeggia sui maggiori quotidiani, che informano di come la denuncia sia partita dall’ex compagno e padre del loro bambino, che la accusa di molestie, atti persecutori, vessazioni, violenza ed altro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Come si legge sul Corriere della Sera, l’uomo, che non ha legami con il mondo dello spettacolo, nel depositare la denuncia, avrebbe fornito ...

