Federica Aversano, l’ex tronista denunciata per stalking dall’ex: tra i presunti reati anche atti persecutori e violenza (Di giovedì 2 marzo 2023) Federica Aversano, nota per essere stata prima una corteggiatrice e poi una tronista di Uomini e Donne, è in grossi guai: è infatti stata denunciata per stalking dal suo ex compagno, e sono state avviate delle indagini. Federica Aversano è approdata a Uomini e Donne come corteggiatrice di Matteo Ranieri, che a lei ha preferito un’altra. Nel frattempo ha però trovato una buona amica, Soraia Allam Cerruti, adoratissima fidanzata dell’ex gieffino Luca Salatino. Era poi tornata in studio all’inizio di questa edizione come tronista, ma la sua esperienza si era interrotta dopo poco tempo per via di problemi logistici. Ora, il suo nome torna alla ribalta, ma non per motivi televisivi. A quanto pare il padre di suo ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 2 marzo 2023), nota per essere stata prima una corteggiatrice e poi unadi Uomini e Donne, è in grossi guai: è infstataperdal suo ex compagno, e sono state avviate delle indagini.è approdata a Uomini e Donne come corteggiatrice di Matteo Ranieri, che a lei ha preferito un’altra. Nel frattempo ha però trovato una buona amica, Soraia Allam Cerruti, adoratissima fidanzata delgieffino Luca Salatino. Era poi tornata in studio all’inizio di questa edizione come, ma la sua esperienza si era interrotta dopo poco tempo per via di problemi logistici. Ora, il suo nome torna alla ribalta, ma non per motivi televisivi. A quanto pare il padre di suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Federica Aversano risponde ai rumor sulle indagini per stalking - occhio_notizie : L' ex tronista casertana, Federica Aversano, ha risposto alle accuse che le sono state mosse nelle ultime ore. Non… - IsaeChia : #UominieDonne, Federica Aversano chiarisce le cose circa la questione legale che la coinvolge col suo ex compagno:… - MondoTV241 : #FedericaAversano shock indagata per stalking, la tronista si difende ?? #uominiedonne - rep_napoli : Federica Aversano, l'ex tronista di 'Uomini e donne' denunciata per stalking [aggiornamento delle 13:49] -