Federica Aversano indagata e denunciata per stalking dall’ex compagno? La replica della tronista (Di giovedì 2 marzo 2023) Federica Aversano, ex tronista di Uomini e Donne, è stata denunciata dall’ex compagno e padre di suo figlio, accusata di reati quali molestie e atti persecutori riconducibili allo stalking; la ragazza ha già chiarito tramite una storia su Instagram che le denunce sono partite da ambe le parti. Mentre l’avvocato ha risposto sui presunti motivi che avrebbero spinto l’ex fidanzato... Leggi su donnapop (Di giovedì 2 marzo 2023), exdi Uomini e Donne, è statae padre di suo figlio, accusata di reati quali molestie e atti persecutori riconducibili allo; la ragazza ha già chiarito tramite una storia su Instagram che le denunce sono partite da ambe le parti. Mentre l’avvocato ha risposto sui presunti motivi che avrebbero spinto l’ex fidanzato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Federica Aversano, l'ex tronista sotto indagine dopo le accuse dell'ex compagno - leggoit : Federica Aversano, la tronista di Uomini e Donne denunciata dall'ex (padre di suo figlio): «Violenza e molestie» - infoitinterno : Federica Aversano di Uomini e Donne sotto accusa: indagata per stalking - tuttopuntotv : Federica Aversano di Uomini e Donne sotto accusa: indagata per stalking #UominieDonne #FedericaAversano - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Federica Aversano, da tronista di Uomini e donne a indagata per stalking -