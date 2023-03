Federica Aversano di Uomini e Donne sotto accusa: indagata per stalking (Di giovedì 2 marzo 2023) Federica Aversano è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne. Nel corso della sua avventura, ha avuto modo sia di vestire sia panni di corteggiatrice che quelli di tronista. Nonostante le numerose interazioni, ha deciso di abbandonare il programma perché, a parer suo, non c’era nessun uomo adatto a lei. Ad oggi, però, sta affrontando una situazione decisamente più delicata. L’ex compagno, che è anche padre del loro bambino di 4 anni, l’ha denunciata per stalking. Potrebbe interessarti: Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Uomini e Donne, Federica Aversano nel mirino: la denuncia dell’ex compagno Federica Aversano è stata ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 2 marzo 2023)è stata una delle protagoniste di. Nel corso della sua avventura, ha avuto modo sia di vestire sia panni di corteggiatrice che quelli di tronista. Nonostante le numerose interazioni, ha deciso di abbandonare il programma perché, a parer suo, non c’era nessun uomo adatto a lei. Ad oggi, però, sta affrontando una situazione decisamente più delicata. L’ex compagno, che è anche padre del loro bambino di 4 anni, l’ha denunciata per. Potrebbe interessarti:, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntatanel mirino: la denuncia dell’ex compagnoè stata ...

