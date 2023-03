Federica Aversano di Uomini e Donne denunciata dall’ex compagno: cosa è successo (Di giovedì 2 marzo 2023) Da tronista a indagata per stalking. Federica Aversano, ex volto di Uomini e Donne denunciata per stalking dal suo ex. La 30enne di Santa Maria Capua Vetere, mamma di un bimbo di 4 anni, nota per essere un personaggio pubblico e un volto televisivo noto al grande pubblico come una delle principali troniste del programma televisivo in onda su Mediaset condotto da Maria De Filippi è stata iscritta nel registro degli indagati per stalking. Federica Aversano denunciata dall’ex compagno per stalking A denunciarla il suo ex compagno di vita e padre di suo figlio. Federica sarebbe accusata di una serie di reati come molestie, atti persecutori, vessazioni, violenza ed altro e il suo ex ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023) Da tronista a indagata per stalking., ex volto diper stalking dal suo ex. La 30enne di Santa Maria Capua Vetere, mamma di un bimbo di 4 anni, nota per essere un personaggio pubblico e un volto televisivo noto al grande pubblico come una delle principali troniste del programma televisivo in onda su Mediaset condotto da Maria De Filippi è stata iscritta nel registro degli indagati per stalking.per stalking A denunciarla il suo exdi vita e padre di suo figlio.sarebbe accusata di una serie di reati come molestie, atti persecutori, vessazioni, violenza ed altro e il suo ex ha ...

