Fedele: "Questo Napoli verrà scordato in due anni. Juve di Tevez più forte"

Enrico Fedele ritiene che Questo Napoli verrà scordato in due anni e che la Juve di Tevez era più forte

Enrico Fedele ha detto la sua sul Napoli di Luciano Spalletti ai microfoni di Radio Marte. "Come si ferma il Napoli? Non lo fermano. Sono tutti rassegnati, il Napoli si può fermare soltanto in un modo: da solo, ovvero sbagliando qualcosa. E quando dico 'fermare', intendo una battuta d'arresto di una o poche partite. Lo scudetto ormai è cosa fatta. Toccate ferro, però lo Scudetto è già vinto" ha affermato l'ex dirigente e procuratore sportivo.

