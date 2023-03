Fdi: come ha fatto Nardella a non accorgersi di quello che combinava Alexander Pereira con la carta di credito? (Di giovedì 2 marzo 2023) Chiuso il capitolo Pereira con le dimissioni del sovrintendente del Maggio Musicale fiorentino che si è dato a spese voluttuarie e non consentite con la carta di credito dell’Ente, come scoprì, diversi mesi fa, Fratelli d’Italia, ora nel mirino dei consiglieri FdI che hanno dato il via alle denunce entra il sindaco di Firenze, Dario Nardella che di Pereira era uno degli sponsor più robusti. E, giustamente, Fratelli d’Italia si chiede come sia stato possibile che Nardella non si sia accorto di quanto stava accadendo. Una vicenda su cui è entrata non solo la Procura regionale della Corte dei Conti, intenzionata a chiedere il risarcimento del danno erariale provocato dalle spese pazze di Alexander Pereira, ma anche la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 marzo 2023) Chiuso il capitolocon le dimissioni del sovrintendente del Maggio Musicale fiorentino che si è dato a spese voluttuarie e non consentite con ladidell’Ente,scoprì, diversi mesi fa, Fratelli d’Italia, ora nel mirino dei consiglieri FdI che hanno dato il via alle denunce entra il sindaco di Firenze, Darioche diera uno degli sponsor più robusti. E, giustamente, Fratelli d’Italia si chiedesia stato possibile chenon si sia accorto di quanto stava accadendo. Una vicenda su cui è entrata non solo la Procura regionale della Corte dei Conti, intenzionata a chiedere il risarcimento del danno erariale provocato dalle spese pazze di, ma anche la ...

