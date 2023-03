Fatture false? Assolti De Laurentiis, Lotito e Galliani. Prescrizione per Lavezzi (Di giovedì 2 marzo 2023) Sospiro di sollievo per Adriano Galliani, Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis. I tre dirigenti di Lazio, Napoli e Monza, ma all'epoca... Leggi su calciomercato (Di giovedì 2 marzo 2023) Sospiro di sollievo per Adriano, Claudioe Aurelio De. I tre dirigenti di Lazio, Napoli e Monza, ma all'epoca...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++False fatture: assolti il presidente del #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, il presidente della #Lazio, Claudio… - sportface2016 : Falso uso di fatture per operazioni inesistenti: assolti nel processo di Napoli Aurelio #DeLaurentiis, Claudio… - sportli26181512 : Fatture false? Assolti De Laurentiis, Lotito e Galliani. Prescrizione per Lavezzi: Sospiro di sollievo per Adriano… - ambrosino490 : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - False fatture, assolto ADL e condannato Moggi jr per l’affare Lavezzi - News24_it : Calcio e false fatture, tutti assolti meno Moggi jr -