Fatture false | a Napoli assolti o prescritti gli imputati Condannato Alessandro Moggi a un anno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 marzo 2023) La procura diaveva chiesto le condanne per glilo scorso novembre. Oggi dirigenti, procuratori e calciatori sono stati prosciolti per intervenuta prescrizione operché il fatto non sussiste. Il primo grado del processo su calcio enato dall’inchiesta nel 2016 portò a 64 indagati si è chiudo con questo verdetto. Per gli inquirenti esisteva “un radicato sistema” messo in piedi da 35 tra società di serie A e serie B e da un centinaio tra dirigenti, calciatori e procuratori sportivi. Dodici milioni di euro l’evasione contestata.l’ad del Milan Adriano Galliani, il patron delAurelio De Laurentiis, il presidente della Lazio Claudio Lotito a quello della Fiorentina Andrea Della Valle (quest’ultimo assolto per non aver commesso il fatto). ...