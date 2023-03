Fashion e Food un connubio in continua crescita a Milano. Apre anche il Tommy’s Cafè (Di giovedì 2 marzo 2023) Ha aperto a Milano il primo Tommy’s Cafe, il primo caffè al mondo targato Tommy Hilfiger. Il logo – Credit @Tommy’ Cafè Tommy Hilfiger è uno dei marchi premium lifestyle, dal 1985, più riconosciuti al mondo. La casa di moda statunitense produce abbigliamento, jeans e fragranze e ha all’ttivo oltre 2000 negozi al dettaglio indipendenti in 100 paesi. Le vendite globali sono state di quasi 9.3 miliardi di dollari nel 2021. Il brand mescola con coraggio lo stile preppy e l’eredità americana con prospettive attuali tratte dalla cultura pop. Al centro del brand c’è la visione “Waste Nothing and Welcome All” per evitare lo spreco e accogliere tutti e sostenere la circolarità.Il locale, il primo al mondo, è stato aperto a Milano in Piazza Oberdan su di una superficie di 142 metri quadrati diventando una estensione ... Leggi su moltouomo (Di giovedì 2 marzo 2023) Ha aperto ail primoCafe, il primo caffè al mondo targato Tommy Hilfiger. Il logo – Credit @Tommy’Tommy Hilfiger è uno dei marchi premium lifestyle, dal 1985, più riconosciuti al mondo. La casa di moda statunitense produce abbigliamento, jeans e fragranze e ha all’ttivo oltre 2000 negozi al dettaglio indipendenti in 100 paesi. Le vendite globali sono state di quasi 9.3 miliardi di dollari nel 2021. Il brand mescola con coraggio lo stile preppy e l’eredità americana con prospettive attuali tratte dalla cultura pop. Al centro del brand c’è la visione “Waste Nothing and Welcome All” per evitare lo spreco e accogliere tutti e sostenere la circolarità.Il locale, il primo al mondo, è stato aperto ain Piazza Oberdan su di una superficie di 142 metri quadrati diventando una estensione ...

