Fantacalcio: i consigli per la prossima giornata di Serie A. Chi schierare, scommesse, bonus potenziali 25a giornata (Di giovedì 2 marzo 2023) Messa in archivio la 24a giornata della Serie A 2022-2023, cari amici Fantallenatori è già tempo di pensare al prossimo turno. Il 25°, che si avvicina ad ampi passi. Un appuntamento che avrà una grande protagonista: la Champions League. Il Milan si rimbocca le maniche verso il match contro il Tottenham di mercoledì 8 marzo, mentre Napoli e Inter potrebbero iniziare a pensare ad un po’ di turn-over in vista dei rispettivi appuntamenti, giocando ormai ogni tre giorni. Andiamo, quindi, ad analizzare la situazione ruolo per ruolo, trovando i giocatori da schierare, quelli da rischiare e quelli da evitare accuratamente. PORTIERI Tra gli estremi difensori che potrebbero chiudere il loro match a porta inviolata, si può trovare Onana in Inter-Lecce, quindi potrebbe essere l’occasione giusta per consigli in ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Messa in archivio la 24adellaA 2022-2023, cari amici Fantallenatori è già tempo di pensare al prossimo turno. Il 25°, che si avvicina ad ampi passi. Un appuntamento che avrà una grande protagonista: la Champions League. Il Milan si rimbocca le maniche verso il match contro il Tottenham di mercoledì 8 marzo, mentre Napoli e Inter potrebbero iniziare a pensare ad un po’ di turn-over in vista dei rispettivi appuntamenti, giocando ormai ogni tre giorni. Andiamo, quindi, ad analizzare la situazione ruolo per ruolo, trovando i giocatori da, quelli da rischiare e quelli da evitare accuratamente. PORTIERI Tra gli estremi difensori che potrebbero chiudere il loro match a porta inviolata, si può trovare Onana in Inter-Lecce, quindi potrebbe essere l’occasione giusta perin ...

