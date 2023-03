Fantacalcio | 5 difensori da non schierare per la 25ª giornata di Serie A

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 2 marzo 2023) : meglio evitarli per non incorrere in brutti voti, ecco chi è a rischio. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Turno non agevolissimo per alcuniattesi a delle sfide particolarmente difficili: in primis per idella Lazio, attesi alla prova Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.