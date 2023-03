False fatture | le decisioni su De Laurentiis | Lotito | Galliani e Moggi jr

(Di giovedì 2 marzo 2023) E’ arrivata la decisione della settima sezione penale del tribunale di Napoli in relazione al falso uso diper operazioni inesistenti. Il presidente Sandro Ciampaglia ha assolto il presidentde del Napoli, Aurelio De, difeso dal penalista Fabio Fulgeri. Scagionati anche Claudio, difeso dai penalisti Carlo Di Casola e Gianmichele Gentile; Adriano, difeso dallo scomparso Niccolo’ Ghedini; Andrea Della Valle difeso dall’avvocato Francesco Picca e Luca Campedelli difeso dagli avvocati Luigi Sena e Daniele Ripamonti. Foto di Daniele Mascolo / AnsaL’unico condannato è Alessandro, a un anno, per la vicenda legata alla compravendita dell’ex attaccante Ezequiel Lavezzi per il quale è stata invece dichiarata la prescrizione, per una consulenza prestata nel passaggio dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++False fatture: assolti il presidente del #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, il presidente della #Lazio, Claudio… - francobus100 : Calcio e false fatture, tutti assolti tranne Moggi jr - minnyarm : RT @DIABOLIK_7: Cari imprenditori se volete fare fatture false per operazioni inesistenti vi conviene spostare la sede legale a #Napoli ????… - Serpico779 : RT @Fuerteapache94: #Lotito, #Galliani, #DeLaurentis e #DellaValle Facevano fatture false per operazioni inesistenti, son stati assolti dal… - DanyGilli : RT @DIABOLIK_7: Cari imprenditori se volete fare fatture false per operazioni inesistenti vi conviene spostare la sede legale a #Napoli ????… -

Le ipotesi di reato sono 'comunicazioni societarie' ed 'emissione diper operazioni inesistenti'. Vai alla FotogalleryIl giro di, secondo il tribunale di Napoli non esisteva. Unico condannato Alessandro Moggi per non aver contabilizzato una fattura relativa a una consulenza per la cessione di Ezequiel ...I tre dirigenti vicentini, in particolare, dovevano rispondere di alcunein merito all'acquisto di Matteo Paro dal Genoa al Vicenza nel 2010. I dirigenti vicentini assolti In quel ...

Calcio e false fatture, tutti assolti meno Moggi jr Agenzia ANSA

I fatti contestati risalgono al 2013, quando Calaiò tornò al Napoli per sei mesi dal Siena Nella giornata di giovedì è arrivata la notizia dell'assoluzione per Aurelio De Laurentiis in relazione all'i ...Aurelio De Laurentiis è stato assolto dall’accusa di falso uso di fatture per operazioni inesistenti dalla settima sezione penale del Tribunale di Napoli. Ieri mattina la sentenza da parte del giudice ...