False fatture | assolti De Laurentiis | Lotito e Galliani

Raffica di assoluzioni per i big del calcio italiano dalle accuse di irregolarità fiscali nel processo 'Fuori gioco'. La settima sezione penale del tribunale di Napoli ha prosciolto tutti i presidenti o ex presidenti imputati: Aurelio De Laurentiis, Claudio Lotito, Adriano Galliani, Andrea Della Valle e Luca Campedelli. Assolto anche il calciatore Ezequiel Lavezzi.

