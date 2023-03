False fatture: assolti a Napoli De Laurentiis, Lotito e Galliani (Di giovedì 2 marzo 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, l’allora ad del Milan e ora al Monza, Adriano Galliani, l’ex proprietario della Fiorentina, Andrea Della Valle e l’allora patron del Chievo, Luca Campedelli, sono stati assolti nel processo a Napoli sull’uso di fatture per operazioni inesistenti. La settima sezione penale del tribunale partenopeo ha scagionato i protagonisti della vicenda che risale a ormai diversi anni fa, tanto che per un altro imputato, Ezequiel Lavezzi, è stata dichiarata la prescrizione. Per la stessa vicenda, il trasferimento dal Napoli al Psg, condannato a un anno Alessandro Moggi, figlio di Luciano. Lo riporta l’Agi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Il presidente del, Aurelio De, il presidente della Lazio, Claudio, l’allora ad del Milan e ora al Monza, Adriano, l’ex proprietario della Fiorentina, Andrea Della Valle e l’allora patron del Chievo, Luca Campedelli, sono statinel processo asull’uso diper operazioni inesistenti. La settima sezione penale del tribunale partenopeo ha scagionato i protagonisti della vicenda che risale a ormai diversi anni fa, tanto che per un altro imputato, Ezequiel Lavezzi, è stata dichiarata la prescrizione. Per la stessa vicenda, il trasferimento dalal Psg, condannato a un anno Alessandro Moggi, figlio di Luciano. Lo riporta l’Agi. SportFace.

