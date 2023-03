False fatturazioni | assolti Galliani | De Laurentiis e Lotito Un anno per Alessandro Moggi

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 marzo 2023) Tutto con un nulla di fatto. Il presidente del Napoli Aurelio De, l’ad del Monza ed ex amministratore delegato del Milan Adriano, il presidente della Lazio Claudioe gli ex presidenti di Fiorentina e Chievo Andrea Della Valle e Luca Campedelli sono statidall’accusa di. L’unico condannato al momento è l’agente, per lui uncon pena sospesa, ma è stato assolto per altri 40 capi di accusa. Le accuse arrivavano per alcune operazioni di mercato che erano avvenute tra il 2009 ed il 2014, mettendo sotto la luce dei riflettori la gestione dei rapporti tra i club e gli agenti dei calciatori nelle stagioni prese in esame: i procuratori diventavano consulenti dei club ...