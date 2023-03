FA Cup, Tottenham out con lo Sheffield, Southampton ko contro una squadra di 4a serie, avanza lo United (Di giovedì 2 marzo 2023) La FA Cup non finisce mai di stupire e regalare emozioni. La Coppa inglese, unica per fascino e imprevedibilità, questa sera ha scritto una nuova pagina importante della sua lunghissima storia. La 142a edizione è giunta al quinto turno e proponeva quattro incontri con diverse “big” in campo. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Il Manchester United soffre ma piega il West Ham (con Scamacca entrato all’86’) con il punteggio di 3-1. Dopo la rete del vantaggio degli ospiti al 54? con Benrahma, la squadra di ten Hag cambia marcia e va a prendersi la qualificazione al turno successivo. Il pareggio arriva al 77? grazie ad un autogol di Aguerd, quindi al 90? Garnacho segna la rete del 2-1 che spiana la strada ai Red Devils. Al 95?, infine, Fred fissa il punteggio sul 3-1. Nel prossimo turno, sfida al Fulham. Iniziamo con le grandi sorprese. Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) La FA Cup non finisce mai di stupire e regalare emozioni. La Coppa inglese, unica per fascino e imprevedibilità, questa sera ha scritto una nuova pagina importante della sua lunghissima storia. La 142a edizione è giunta al quinto turno e proponeva quattro incontri con diverse “big” in campo. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Il Manchestersoffre ma piega il West Ham (con Scamacca entrato all’86’) con il punteggio di 3-1. Dopo la rete del vantaggio degli ospiti al 54? con Benrahma, ladi ten Hag cambia marcia e va a prendersi la qualificazione al turno successivo. Il pareggio arriva al 77? grazie ad un autogol di Aguerd, quindi al 90? Garnacho segna la rete del 2-1 che spiana la strada ai Red Devils. Al 95?, infine, Fred fissa il punteggio sul 3-1. Nel prossimo turno, sfida al Fulham. Iniziamo con le grandi sorprese. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : #FACup, #Tottenham out con lo Sheffield, #Southampton ko contro una squadra di 4a serie, avanza il… - gippu1 : Lista delle squadre che sono arrivate almeno una volta in finale di FA Cup dal 1991, l'anno in cui il #Tottenham l'… - FPredestinato : RT @CorSport: #FACup, il #Tottenham senza #Conte crolla contro lo #SheffieldUnited Spurs eliminati #CorrieredelloSport - CorSport : #FACup, il #Tottenham senza #Conte crolla contro lo #SheffieldUnited Spurs eliminati #CorrieredelloSport - ETGazzetta : Spurs shock: Conte fuori contro lo Sheffield. Milan, sorridi... Favola Grimsby (4ª serie) -