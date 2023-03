F1, via libera a Mazepin dalla Corte di Giustizia UE: potrà tornare a gareggiare in Europa (Di giovedì 2 marzo 2023) La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto il diritto di Nikita Mazepin di gareggiare in Europa. Il pilota russo, licenziato un anno fa dalla Haas dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, potrà correre nel vecchio continente sotto bandiera neutra, come stabilito dalla federazione internazionale. Al momento per Mazepin la Formula 1 è lontana, ma in caso di offerta potrà valutare di rientrare in pista. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Ladidell’Unione Europea ha riconosciuto il diritto di Nikitadiin. Il pilota russo, licenziato un anno faHaas dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina,correre nel vecchio continente sotto bandiera neutra, come stabilitofederazione internazionale. Al momento perla Formula 1 è lontana, ma in caso di offertavalutare di rientrare in pista. SportFace.

