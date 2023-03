F1: Verstappen, 'la macchina è veloce, noi stessi unica minaccia' (Di giovedì 2 marzo 2023) Sakhir, 2 mar. - (Adnkronos) - "I test sono andati bene e la macchina è veloce ma tutto è relativo. Sono stati tre giorni positivi, abbiamo compiuto dei passi avanti, ma dobbiamo vedere se si confermeranno nel weekend e comunque oltre a questo weekend poi si continuerà a gareggiare dunque si dovrà sviluppare la vettura anche perché ogni pista è diversa. Se devo dire come sono andati i test, però, non posso nascondere che siano andati bene”. Così il campione del mondo in carica Max Verstappen nel corso della conferenza stampa alla vigilia del primo fine settimana di gara del mondiale di F1 in Bahrain. "Ovviamente i nostri avversari più pericolosi sono i team che ci sono più vicini, però in fin dei conti credo che una minaccia possiamo essere noi stessi perché dobbiamo restare sul pezzo e non possiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Sakhir, 2 mar. - (Adnkronos) - "I test sono andati bene e lama tutto è relativo. Sono stati tre giorni positivi, abbiamo compiuto dei passi avanti, ma dobbiamo vedere se si confermeranno nel weekend e comunque oltre a questo weekend poi si continuerà a gareggiare dunque si dovrà sviluppare la vettura anche perché ogni pista è diversa. Se devo dire come sono andati i test, però, non posso nascondere che siano andati bene”. Così il campione del mondo in carica Maxnel corso della conferenza stampa alla vigilia del primo fine settimana di gara del mondiale di F1 in Bahrain. "Ovviamente i nostri avversari più pericolosi sono i team che ci sono più vicini, però in fin dei conti credo che unapossiamo essere noiperché dobbiamo restare sul pezzo e non possiamo ...

