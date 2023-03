F1 su TV8, programma GP Bahrain 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite (Di giovedì 2 marzo 2023) Comincia il Mondiale di F1. Il primo dei ventitré atti programmati nella stagione 2023 andrà in scena nel weekend tra il 3 e il 5 marzo, quando si correrà il Gran Premio del Bahrain. L’autodromo di Sakhir sarà teatro di un GP di Formula 1 per la diciannovesima volta. La gara prenderà il via alle ore 16.00 italiane di domenica 5, ma la prima sessione di prove libere avrà luogo già dalle 13.00 di venerdì 3. Nel 2022 il GP del Bahrain si risolse in una doppietta della Ferrari. Vinse Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz. La Mercedes di Lewis Hamilton si attestò sul gradino più basso del podio. Doppio ritiro, invece, per le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Il monegasco conquistò così la terza vittoria della sua carriera, dopo le due di cui si era fregiato nel 2019. La storia ci dice che il ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Comincia il Mondiale di F1. Il primo dei ventitré attiti nella stagioneandrà in scena nel weekend tra il 3 e il 5 marzo, quando si correrà il Gran Premio del. L’autodromo di Sakhir sarà teatro di un GP di Formula 1 per la diciannovesima volta. La gara prenderà il via alle ore 16.00 italiane di domenica 5, ma la prima sessione di prove libere avrà luogo già dalle 13.00 di venerdì 3. Nel 2022 il GP delsi risolse in una doppietta della Ferrari. Vinse Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz. La Mercedes di Lewis Hamilton si attestò sul gradino più basso del podio. Doppio ritiro, invece, per le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Il monegasco conquistò così la terza vittoria della sua carriera, dopo le due di cui si era fregiato nel 2019. La storia ci dice che il ...

