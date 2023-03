F1, Sergio Perez dà un ultimatum alla Red Bull? Parole dure: “Se non dovessi ricevere appoggio, non collaborerò” (Di giovedì 2 marzo 2023) La nuova stagione di Formula 1 è ormai vicina al suo esordio, in programma domani con l’inizio del Gran Premio del Bahrain 2023. L’attesa è ai massimi livelli per poter finalmente vedere i piloti fare sul serio in pista, con occhi inevitabilmente puntati (tra tutti) su Red Bull, Ferrari e Mercedes (ma attenzione anche alla Aston Martin…). Dopo i non pochi contrasti avuti nel corso della precedente stagione con il team, Sergio Perez ha da subito messo in chiaro le cose: il lavoro di squadra è fondamentale in questo sport e, qualora non dovesse ricevere sostegno, ricambierà con la stessa moneta. Una sorta di ultimatum? Difficile dirlo, ma le sue dichiarazioni sono piuttosto dirette. Ecco, di seguito, le dichiarazioni del pilota della Red Bull rilasciate ai microfoni ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) La nuova stagione di Formula 1 è ormai vicina al suo esordio, in programma domani con l’inizio del Gran Premio del Bahrain 2023. L’attesa è ai massimi livelli per poter finalmente vedere i piloti fare sul serio in pista, con occhi inevitabilmente puntati (tra tutti) su Red, Ferrari e Mercedes (ma attenzione ancheAston Martin…). Dopo i non pochi contrasti avuti nel corso della precedente stagione con il team,ha da subito messo in chiaro le cose: il lavoro di squadra è fondamentale in questo sport e, qualora non dovessesostegno, ricambierà con la stessa moneta. Una sorta di? Difficile dirlo, ma le sue dichiarazioni sono piuttosto dirette. Ecco, di seguito, le dichiarazioni del pilota della Redrilasciate ai microfoni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlePassanti : RT @OA_Sport: F1, Sergio Perez dà un ultimatum alla Red Bull? Parole dure: “Se non dovessi ricevere appoggio, non collaborerò” - https://t.… - OA_Sport : F1, Sergio Perez dà un ultimatum alla Red Bull? Parole dure: “Se non dovessi ricevere appoggio, non collaborerò” - - HQpcrt : Sergio Perez #F1 #BahrainGP - LastLapLucy : Max Verstappen: 4/10 Sergio Perez: 5/10 - MenGnuseen : @FastestPitStop Max before Sergio Perez ???????? -