(Di giovedì 2 marzo 2023) Sakhir, 2 mar. - (Adnkronos) - Carlosnon vede l'ora di scendere in pista per la prima gara della stagione, in Bahrain. "Tre mesi senza gareggiare sono troppi, ho tanta energia e voglia" ha detto il pilota della Ferrari nel giovedì di Sakhir. Il primodello spagnolo, secondo lo scorso anno in Bahrain, è di far meglio nella prima parte della stagione rispetto al 2022, quando si è ritirato quattro volte tra Australia, Emilia Romagna, Azerbaijan e Austria: "Quelle gare con errori hanno compromesso la mia stagione -lo spagnolo-. Ho dato tanta importanza ai test per arrivare preparato alla prima gara". L'idea è chiara, riportare il titoloa Maranello: "Ai tifosi dico che daremo il, abbiamo ancor più voglia di loro affinché la Ferrari faccia bene....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : F1: Sainz, 'stiamo spingendo al massimo per raggiunge l'obiettivo Mondiale' - - infoitsport : Ferrari, Sainz: 'Stiamo spingendo al massimo per vincere il Mondiale' - steewel92 : RT @steewel92: Ci stiamo avvicinando al bahrein quindi mi sembrava un buon momento per ricordare che la sottoscritta oltre ad essere bibita… - chiaretta_g : @wolfsxtar Sarà pianto generale perché, grazie a Binotto che orientato la progettazione macchina per non fare andar… - vmonegasque : @elenaagiordani non l’ho mai pensato e non era questo il punto del discorso, non stiamo parlando delle qualità dei… -

Intervistato da Sky Sport insieme al compagno di squadra Carlos, il monegasco ammette che la ...seguendo la tabella di marcia, il bilanciamento è buono ma la Red Bull è ancora forte. ...'Leclerc epotranno lottare subito per la vittoria E' il nostro obbiettivo ma non lo ... Oraanalizzando tutti i dati. Siamo contenti per come sono andati i test e tra poco avremo le prime ..."Leclerc epotranno lottare subito per la vittoria E' il nostro obbiettivo ma non lo ... Oraanalizzando tutti i dati. Siamo contenti per come sono andati i test e tra poco avremo le prime ...

Ferrari, Sainz: "Stiamo spingendo al massimo per vincere il Mondiale" Sky Sport

Carlos Sainz non vede l'ora di scendere in pista per la prima gara della stagione, in Bahrain. "Tre mesi senza gareggiare sono troppi, ho tanta energia e voglia" ha detto il pilota della Ferrari nel g ...Intervenuta a Sky Sport 24 nel tardo pomeriggio di ieri, Mara Sangiorgio ha analizzato i punti più importanti emersi in casa Ferrari al termine della tre giorni di test sul tracciato del Sakhir, in Ba ...