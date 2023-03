F1 | Mondiale 2023 | Alfa Romeo | inizia un triennio di transizione aspettando AUDI

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 marzo 2023) Se c’è una scuderia che, al via deldi Formula 1, rappresenta in toto il concetto di, di attesa per certi versi e un leggero velo di incertezza per il futuro, questa è l’, che si presenta al via della nuova stagione con Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Ecco, al riguardo incertezze non ce ne sono, trattandosi di due conferme rispetto alla passata stagione, il che fa notizia visti i cambiamenti che molti team hanno dovuto affrontare in ambito piloti. Bottas e Zhou, approfittando d’altronde di un clima tutto sommato sereno e dove di certo non si risente di una qualche pressione, hanno rispettato le aspettative date dal team per la scorsa stagione, meritando una conferma che è prontamente arrivata. La realtà è che il velo di incertezza riguarda perlopiù la scuderia in sé, ...