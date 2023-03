F1, Lewis Hamilton: “Voglio lottare per il titolo. Non esiste nessuno Piano B” (Di giovedì 2 marzo 2023) Lewis Hamilton è carico e determinato ai nastri di partenza del weekend del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento dell’attesissimo Mondiale di Formula Uno 2023. Il “Re Nero”, reduce da un 2022 concluso amaramente senza successi, vuole assolutamente vivere una stagione di ben altro tenore e lo proverà a dimostrare sin dalla giornata di domani, con le prime due sessioni di prove libere a disposizione dei piloti. Il sette volte campione del mondo ha iniziato il suo fine settimana di Sakhir puntualizzando un aspetto di cui molto si è parlato nelle scorse ore: “Vedo persone che parlano di un Piano B, ma non esiste un Piano B. Questa è una sciocchezza – le sue parole a Sky Sports UK – Per ricostruire e ridisegnare una vettura devi tornare al punto di partenza. Non abbiamo il tempo ed i soldi per farlo ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023)è carico e determinato ai nastri di partenza del weekend del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento dell’attesissimo Mondiale di Formula Uno 2023. Il “Re Nero”, reduce da un 2022 concluso amaramente senza successi, vuole assolutamente vivere una stagione di ben altro tenore e lo proverà a dimostrare sin dalla giornata di domani, con le prime due sessioni di prove libere a disposizione dei piloti. Il sette volte campione del mondo ha iniziato il suo fine settimana di Sakhir puntualizzando un aspetto di cui molto si è parlato nelle scorse ore: “Vedo persone che parlano di unB, ma nonunB. Questa è una sciocchezza – le sue parole a Sky Sports UK – Per ricostruire e ridisegnare una vettura devi tornare al punto di partenza. Non abbiamo il tempo ed i soldi per farlo ...

