F1 | Leclerc | ' vogliamo trasformare il sogno in realtà'

(Di giovedì 2 marzo 2023) Sakhir, 2 mar. - (Adnkronos) -ildel Mondiale in. Non si nasconde Charlesalla vigilia del primo gran premio della stagione 2023, in Bahrain. La Ferrari parte con l'obiettivo di conquistare quel Mondiale che a Maranello manca ormai da 16 anni, quando Kimi Raikkonen vinse nel 2007: "Tutto il team è motivato -spiegaa Sky Sport-. Abbiamo lavorato tanto a Maranello al simulatore, non vedo l'ora di gareggiare". Il monegasco ricomincia dal secondo posto nel Mondiale 2022, dietro soltanto a Max Verstappen: "Migliorare il secondo posto significa vincere, questo ci da la carica per fare di più. Il feeling di vincere è quello che mi spinge ogni giorni e la Ferrari merita di vincere il Mondiale.questo ...

Masempre di più". Un momento importante dalla terza giornata di prove è stata la lunga chiacchierata dicon il capo degli aerodinamici del Cavallino Rampante Sanchez. "Credo che ...vincere per la nostra città, lo sentiamo, lo percepiamo. Non bisogna fare il minimo errore. i piloti tirano le somme per l'esordio della SF - 23 in pistaOTTIMISTA - Primae ...... per Charles, ritrovato da Vasseur dopo tre anni: "Adesso è più maturo - conclude il team principal della Rossa - Finora sta andando bene, ma lui ha fatto bene in qualunque team. Ci...

