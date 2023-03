F1, Lance Stroll riceve il via libera dei medici e correrà il Gran Premio del Bahrain 2023 (Di giovedì 2 marzo 2023) Lance Stroll ha ricevuto il via libera dai medici della FIA e potrà quindi disputare il Gran Premio del Bahrain 2023, primo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno 2023. Il canadese dell’Aston Martin, che aveva già dovuto saltare la tre-giorni di test ufficiali a Sakhir, era infatti a rischio forfait per il weekend inaugurale del campionato in seguito ad un infortunio al polso destro rimediato durante un allenamento in bicicletta mentre si trovava in Spagna. “È stato frustrante non essere presente in Bahrain per i test pre-stagionali e mi è dispiaciuto perdere i tre giorni di prove. Tuttavia, visto l’infortunio al polso, io e la squadra abbiamo ritenuto che fosse meglio concentrarsi sul recupero, in modo da ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023)ha ricevuto il viadaidella FIA e potrà quindi disputare ildel, primo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il canadese dell’Aston Martin, che aveva già dovuto saltare la tre-giorni di test ufficiali a Sakhir, era infatti a rischio forfait per il weekend inaugurale del campionato in seguito ad un infortunio al polso destro rimediato durante un allenamento in bicicletta mentre si trovava in Spagna. “È stato frustrante non essere presente inper i test pre-stagionali e mi è dispiaciuto perdere i tre giorni di prove. Tuttavia, visto l’infortunio al polso, io e la squadra abbiamo ritenuto che fosse meglio concentrarsi sul recupero, in modo da ...

