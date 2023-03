F1: Hamilton, 'siamo migliorati sul porpoising ma c'è ancora gap con Red Bull' (Di giovedì 2 marzo 2023) Sakhir, 2 mar. - (Adnkronos) - "siamo migliorati sul porpoising, ma c'è tanto altro lavoro da fare. Certo, speravo di non vedere più la macchina dello scorso anno, ma è anche vero che la W14 ha la stessa filosofia e durante l'inverno sapevo che stavano lavorando su questo". Così il pilota della Mercedes Lewis Hamilton alla vigilia del primo fine settimana di gara del mondiale 2023. "Mi aspetto di iniziare in maniera diversa rispetto al 2022. Non mi faccio scoraggiare ma penso solo lavorare su quello che possiamo fare per capire come avvicinarci a Red Bull dalla quale abbiamo ancora una gap", aggiunge Hamilton. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Sakhir, 2 mar. - (Adnkronos) - "sul, ma c'è tanto altro lavoro da fare. Certo, speravo di non vedere più la macchina dello scorso anno, ma è anche vero che la W14 ha la stessa filosofia e durante l'inverno sapevo che stavano lavorando su questo". Così il pilota della Mercedes Lewisalla vigilia del primo fine settimana di gara del mondiale 2023. "Mi aspetto di iniziare in maniera diversa rispetto al 2022. Non mi faccio scoraggiare ma penso solo lavorare su quello che posfare per capire come avvicinarci a Reddalla quale abbiamouna gap", aggiunge

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Paolo_27 : RT @SmilexTech: Hamilton: 'Dal momento in cui ho guidato la W14, sapevo della sfida che avremmo dovuto affrontare. Non siamo dove vorremmo… - TV7Benevento : F1: Hamilton, 'siamo migliorati sul porpoising ma c'è ancora gap con Red Bull' - - LucianoYoma : RT @SmilexTech: Hamilton: 'Dal momento in cui ho guidato la W14, sapevo della sfida che avremmo dovuto affrontare. Non siamo dove vorremmo… - SmilexTech : Hamilton: 'Dal momento in cui ho guidato la W14, sapevo della sfida che avremmo dovuto affrontare. Non siamo dove v… - infoitsport : F1, Lewis Hamilton: 'Non siamo a livello di Red Bull e di Ferrari' -