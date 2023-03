F1: Gp Bahrain, Sainz 'Stiamo spingendo al massimo per centrare titolo' (Di giovedì 2 marzo 2023) "Red Bull, Aston Martin e Mercedes saranno nella lotta" MANAMA (Bahrain) - "Tre mesi senza gareggiare sono troppi, ho tanta energia e voglia". Carlos Sainz non vede l'ora di scendere in pista in ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) "Red Bull, Aston Martin e Mercedes saranno nella lotta" MANAMA () - "Tre mesi senza gareggiare sono troppi, ho tanta energia e voglia". Carlosnon vede l'ora di scendere in pista in ...

Formula Uno, ecco perché può essere l'anno della Ferrari Nei panni di Leclerc, il fatto che Sainz per due dei tre giorni dei test in Bahrain abbia fatto un tempo migliore del tuo ti scoccia 'Nei test non è indicativo perch so che in qualifica ho una ... F1: Gp Bahrain, Sainz 'Stiamo spingendo al massimo per centrare titolo' Carlos Sainz non vede l'ora di scendere in pista in Bahrain, sperando in un avvio di stagione migliore rispetto al 2022, quando si è ritirato quattro volte tra Australia, Emilia Romagna, Azerbaijan e ... Formula 1 - Ferrari, Leclerc ammette: 'Non siamo ancora al 100%' ... ma le sensazioni al termine della tre giorni di prove in Bahrain sono comunque positive. Intervistato da Sky Sport insieme al compagno di squadra Carlos Sainz , il monegasco ammette che la squadra ... Nei panni di Leclerc, il fatto cheper due dei tre giorni dei test inabbia fatto un tempo migliore del tuo ti scoccia 'Nei test non è indicativo perch so che in qualifica ho una ...Carlosnon vede l'ora di scendere in pista in, sperando in un avvio di stagione migliore rispetto al 2022, quando si è ritirato quattro volte tra Australia, Emilia Romagna, Azerbaijan e ...... ma le sensazioni al termine della tre giorni di prove insono comunque positive. Intervistato da Sky Sport insieme al compagno di squadra Carlos, il monegasco ammette che la squadra ... Ferrari, Sainz: "Stiamo spingendo al massimo per vincere il Mondiale" Sky Sport Formula 1 | Ferrari, Sainz: “Vogliamo riportare il mondiale a Maranello” Per Carlos Sainz il 2023 sarà il terzo anno consecutivo da pilota della Ferrari. Lo spagnolo lo scorso anno ha avuto molti problemi, specialmente all'inizio ad adattarsi alle caratteristiche della vet ... Il borsino della Formula 1 Red Bull RB19 su tutti. È vero, alla fine dei tre giorni di test in Bahrain Verstappen era complessivamente solo undicesimo, ma la verità è che Max ogni volta ha fatto ciò che voleva, svettando sempre ... Per Carlos Sainz il 2023 sarà il terzo anno consecutivo da pilota della Ferrari. Lo spagnolo lo scorso anno ha avuto molti problemi, specialmente all'inizio ad adattarsi alle caratteristiche della vet ...Red Bull RB19 su tutti. È vero, alla fine dei tre giorni di test in Bahrain Verstappen era complessivamente solo undicesimo, ma la verità è che Max ogni volta ha fatto ciò che voleva, svettando sempre ...