F1 GP Bahrain, Russell: "Test positivi, la vettura ha grossi margini di miglioramento"

"Sto bene e l'umore è buono. Ci sono stati buoni Test in cui abbiamo imparato tanto. La Red Bull è molto forte ma noi abbiamo un grosso margine di miglioramento. Questo week-end bisognerà vedere chi ha il passo migliore". George Russell, pilota della Mercedes, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del GP del Bahrain, in programma domenica. "I Test hanno dato buone indicazioni ma finchè non partono qualifiche e gara non abbiamo idea di come siano andati. Per alcuni team ci sono state indicazioni ottime. Tutti hanno una vettura veloce. Sono convinto che la Red Bull farà una gara a parte in Bahrain", ha aggiunto il pilota britannico.

