F1 | Gp Bahrain | Russell ' Test buoni | abbiamo imparato tanto'

Sono convinto che la Red Bull farà una gara a parte in", ha aggiunto, che poi chiosa: "Dall'anno scorso sono cresciuto come pilota. Questo è un anno nuovo, non vedo l'ora di vedere ...Nei panni di Leclerc, il fatto che Sainz per due dei tre giorni dei test inabbia fatto un ... La Formula Uno è bellissima proprio per questo: c'è Verstappen, abbiamo Leclerc epronti a ...GP: gli orari tv di Sky, Now e TV8 del fine settimana Guarda anche Formula 1 F1 2023: la ... a 38 anni compiuti, tanto quanto ne ha voglia il giovanissimo. La McLaren MCL60 nei primi ...

F1 GP Bahrain, Russell: "Test positivi, la vettura ha grossi margini di ... SPORTFACE.IT

Inizia ufficialmente il secondo anno in Mercedes per George Russell. Il pilota inglese è fiducioso in merito alle potenzialità della W14, e non fa drammi per i problemi avuti specialmente nel secondo ...Si parte! La nuova stagione di Formula Uno è davvero pronta a scattare e lo farà domani con le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del campionato 2023. S ...