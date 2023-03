F1 | Gp Bahrain | Leclerc ' Vogliamo trasformare sogno mondiale in realtà'

(Di giovedì 2 marzo 2023) "Tutto il team è motivato, non vedo l'ora di gareggiare" MANAMA () - "Tutto il team è motivato. Abbiamo lavorato tanto a Maranello al simulatore, non vedo l'ora di gareggiare". Charles...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Leclerc: 'Sento motivazione, non pressione. Qui per trasformare il sogno in realtà': Il pilota monegasco nel gioved… - Versacewoman_ : RT @charles_lefast: PIERRE MAX E CHARLES SEDUTI VICINI SUL DIVANO A SPARLARE COME DELLE VECCHIETTE SALVATEMI #Bahrain #Leclerc - twospeakersinF1 : Nella seconda parte della conferenza troveremo: Zhou (Alfa Romeo), Gasly (Alpine), Leclerc (Ferrari), Russell (Merc… - Annamaria_gd_19 : RT @charles_lefast: PIERRE MAX E CHARLES SEDUTI VICINI SUL DIVANO A SPARLARE COME DELLE VECCHIETTE SALVATEMI #Bahrain #Leclerc - charles_lefast : PIERRE MAX E CHARLES SEDUTI VICINI SUL DIVANO A SPARLARE COME DELLE VECCHIETTE SALVATEMI #Bahrain #Leclerc -

Nei panni di, il fatto che Sainz per due dei tre giorni dei test inabbia fatto un tempo migliore del tuo ti scoccia 'Nei test non è indicativo perch so che in qualifica ho una ...Charlesè pronto a scendere in pista per il primo Gran Premio della stagione in. Il monegasco riparte dal secondo posto nel Mondiale piloti della scorsa stagione. "Migliorare ...Charlesè pronto per l'inizio della stagione 2023 di Formula 1 . Il pilota della Ferrari ha un po' ... ma le sensazioni al termine della tre giorni di prove insono comunque positive. ...

F1, Verstappen: "Mi sento rilassato, macchina forte". La conferenza piloti in Bahrain Sky Sport

Prima conferenza stampa della stagione di F1, alla vigilia del weekend del GP del Bahrain. Sul tracciato di Sakhir inizieremo a farci un’idea dei valori in pista e la Ferrari ha il desiderio di partir ...ROMA– La Formula 1 riparte, per il terzo anno consecutivo, dal circuito di Manama dove, domenica pomeriggio, è in programma il Gran Premio del ...