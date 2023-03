F1 | Gp Bahrain Aston Martin | Stroll ci sarà

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il pilota aveva saltato i test per un infortunio al polso MANAMA () - Costretto a saltare i test della scorsa settimana per colpa di un incidente in bici mentre si allenava, Lance...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sport_Fair : #AstonMartin, finalmente l'annuncio Nessun sostituto #Stroll correrà il #BahrainGP - andrea95l : RT @thelastcornerit: F1 | Aston Martin, Stroll correrà il GP Bahrain - - sportface2016 : #F1, #AstonMartin: Lance #Stroll recupera, correrà in Bahrain - ddpdj : F1 | Aston Martin conferma: Stroll correrà al GP del Bahrain - thelastcornerit : F1 | Aston Martin, Stroll correrà il GP Bahrain - -

Il pilota dellaMartin ha superato l'infortunio al polso e scenderà in pista inal fianco del nuovo compagno di squadra, Fernando Alonso. "È stato frustrante non essere inper i ...Recupero lampo del pilotaMartin Lance Stroll che prenderà parte al Gran Premio del, il primo della nuova stagione di Formula 1 che scatterà questo weekend. Dopo aver saltato i test per un infortunio al polso ...... dato che l'altro pilota di riserva dellaMartin, Stoffel Vandoorne, era impegnato in Sudafrica in Formula E. Le parole di Stroll 'È stato frustrante non essere presente inper i test ...

F1, Stroll (Aston Martin) arriva in Bahrain: serve ok FIA dopo i check medici per correre Sky Sport

Lance Stroll sarà regolarmente in pista per il via del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento della stagione del Mondiale di Formula 1. Il pilota canadese, che si era infortunato in bicicletta ed ...Lance Stroll sarà regolarmente in pista nel weekend del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento della stagione di Formula 1. Lo ha confermato il suo team, la Aston Martin. I medici hanno dato il ...