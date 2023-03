F1 GP Bahrain, Alonso: “Progetto ambizioso, penso Aston Martin sia migliorata” (Di giovedì 2 marzo 2023) Fernando Alonso è pronto all’esordio con l’Aston Martin e quest’oggi è intervenuto nella consueta conferenza stampa che anticipa il week-end di gara in Bahrain: “Abbiamo avuto, per prepararci, sempre meno test. Di questi tempi, non ti senti mai pronto. Per ora partiamo poi vediamo. Nella prima gara non sai quello che fanno gli altri quindi ti concentri sul tuo programma. Dopo il GP di Australia vedremo il livello di tutti. L’Aston Martin ha scoperto delle difficoltà nel 2022 e penso sia migliorata”, afferma il pilota spagnolo. “Il mio ruolo? Il Progetto è ambizioso con persone ricche di talento che vogliono vincere ed avere successo – spiega Alonso -. Tutti spingono nella medesima direzione. ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Fernandoè pronto all’esordio con l’e quest’oggi è intervenuto nella consueta conferenza stampa che anticipa il week-end di gara in: “Abbiamo avuto, per prepararci, sempre meno test. Di questi tempi, non ti senti mai pronto. Per ora partiamo poi vediamo. Nella prima gara non sai quello che fanno gli altri quindi ti concentri sul tuo programma. Dopo il GP di Australia vedremo il livello di tutti. L’ha scoperto delle difficoltà nel 2022 esia”, afferma il pilota spagnolo. “Il mio ruolo? Ilcon persone ricche di talento che vogliono vincere ed avere successo – spiega-. Tutti spingono nella medesima direzione. ...

