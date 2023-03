F1 | GP Bahrain 2023 Si alza il sipario sul Mondiale Sakhir propone tanti temi da sviluppare Chi saprà farlo meglio?

(Di giovedì 2 marzo 2023) Domenica 5 marzo si alzerà ilsull’edizione numero 74 deldi F1. Il palcoscenico sul quale verrà recitato il primo atto sarà l’autodromo di, dove andrà in scena il Gran Premio del. Vi si arriva praticamente “al buio”, in quanto è stata effettuata una sola sessione di test collettivi anziché le due abituali. Dinamica figlia dell’ulteriore espansione del calendario, che quest’anno raggiungerà la cifra record di 23 gare. Ovviamente, uno deiforti della nuova stagione è rappresentato dalla possibilità di rivedere la Ferrari fregiarsi dell’Iride. Ormai si può parlare a ragion veduta di “Secondo digiuno”, dopo quello che la Scuderia di Maranello dovette affrontare fra il trionfo di Jody Scheckter nel 1979 e quello di Michael Schumacher nel 2000. In quel caso passarono 21 ...

Guarda anche Endurance Ci vediamo da Mario: Isotta Fraschini, buona la prima Una base vincente e da migliorare "Dopo i test sono rimasto ined è stato un piacevole avvicinamento al week end ...Guarda anche Formula 1 Formula 1, tutte le nuove monoposto della stagioneF1: il calendario Scorri tra le schede vai ai commenti 1 di 6 AvantiI giorni di pioggia in media all'anno in. Si tratta di uno dei luoghi più aridi di tutto ...anni trascorsi dall'ultima volta in cui il Mondiale di Formula 1 è iniziato prima rispetto al. ...

F1 2023 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Bahrain Motorsport.com - IT

Reduce da una stagione complicata, Hamilton ha ricaricato le pile e punta a tornare competitivo, sempre alla guida della sua amata Mercedes: "Una stagione difficile non incide sulla capacità del nostr ...La Ferrari si prepara per il Gran Premio del Bahrain. La Scuderia del Cavallino, dopo i tre giorni di test crede di avere a disposizione una buona macchina in grado di dire la sua, anche se la Red Bul ...