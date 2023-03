F1 GP Bahrain 2023, Sainz: “Tanta energia, spingiamo per l’obiettivo Mondiale” (Di giovedì 2 marzo 2023) “Tre mesi senza gareggiare sono troppi, ho Tanta energia e voglia. Quelle gare con errori hanno compromesso la mia stagione. Ho dato Tanta importanza ai test per arrivare preparato alla prima gara. Il titolo? Ai tifosi dico che daremo il massimo, abbiamo ancor più voglia di loro affinché la Ferrari faccia bene. Stiamo spingendo al massimo per raggiungere l’obiettivo Mondiale”. Lo ha detto Carlos Sainz a Sky Sport nel giovedì dedicato alle conferenze alla vigilia del weekend di gara del Gp del Bahrain in F1: “La macchina può piacere a livello di guida, ma poi bisogna raffrontarla con altre squadre come Red Bull che possono andare più veloci. Questo non lo sappiamo ancora, ma abbiamo fatto tre giorni di test puliti. Sappiamo i punti forti e deboli della SF-23, questo è ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) “Tre mesi senza gareggiare sono troppi, hoe voglia. Quelle gare con errori hanno compromesso la mia stagione. Ho datoimportanza ai test per arrivare preparato alla prima gara. Il titolo? Ai tifosi dico che daremo il massimo, abbiamo ancor più voglia di loro affinché la Ferrari faccia bene. Stiamo spingendo al massimo per raggiungere”. Lo ha detto Carlosa Sky Sport nel giovedì dedicato alle conferenze alla vigilia del weekend di gara del Gp delin F1: “La macchina può piacere a livello di guida, ma poi bisogna raffrontarla con altre squadre come Red Bull che possono andare più veloci. Questo non lo sappiamo ancora, ma abbiamo fatto tre giorni di test puliti. Sappiamo i punti forti e deboli della SF-23, questo è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - sportface2016 : #F1 #BahrainGP, #Leclerc: 'La #Ferrari merita di vincere il Mondiale. C'è del lavoro da fare' - sportli26181512 : Ferrari, Sainz: 'Stiamo spingendo al massimo per vincere il Mondiale': Il pilota spagnolo a Sky Sport nel giovedì d… - sportli26181512 : Leclerc: 'Sento motivazione, non pressione. Qui per trasformare il sogno in realtà': Il pilota monegasco nel gioved… - infoitsport : F1 su TV8, programma GP Bahrain 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite -