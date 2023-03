F1 | GP Bahrain 2023 | orari prove libere | programma | tv | streaming 3 marzo

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 marzo 2023) Domani, venerdì 3, si svolgeranno sul circuito di Sakhir le prime sessioni ufficiali didel Mondiale di Formula Uno. Al via dunque il weekend del Gran Premio del, appuntamento inaugurale della nuova stagione e prima vera resa dei conti tra i vari team per capire gli effettivi valori in campo di inizio campionato. Vedremo chi sarà in grado di lanciare il guanto di sfida (con credenziali) ai campioni in carica della Red Bull ed in particolare a Max Verstappen, mai così sereno ed in fiducia dopo aver conquistato il titolo nel 2021 e nel 2022. L’olandese resta l’uomo da battere anche quest’anno, potendo usufruire di una RB19 sicuramente competitiva e sinora molto affidabile. Ferrari e Mercedes vanno considerati in automatico i primi avversari del Drink Team, per quanto visto ...