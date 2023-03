F1 GP Bahrain 2023, Leclerc: “La Ferrari merita di vincere il Mondiale. C’è del lavoro da fare” (Di giovedì 2 marzo 2023) “Tutto il team è motivato. Abbiamo lavorato tanto a Maranello al simulatore, non vedo l’ora di gareggiare Migliorare significa vincere, questo ci da la carica per fare di più. Il feeling di vincere è quello che mi spinge ogni giorni e la Ferrari merita di vincere il Mondiale. Vogliamo trasformare questo sogno in realtà e spingeremo per raggiungerlo”. Lo ha detto Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport nel giorno dedicato alle conferenze stampa prima del weekend di gara di F1 del Gp del Bahrain. “I tre piloti più forti da battere? Hamilton, Verstappen e Alonso”, ha aggiunto parlando dei tre piloti da battere. E sulle performance della SF-23: “L’obiettivo non era sfruttarla al 100%, ma capire se i dati in pista rispecchiavano quelli ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) “Tutto il team è motivato. Abbiamo lavorato tanto a Maranello al simulatore, non vedo l’ora di gareggiare Migliorare significa, questo ci da la carica perdi più. Il feeling diè quello che mi spinge ogni giorni e ladiil. Vogliamo trasformare questo sogno in realtà e spingeremo per raggiungerlo”. Lo ha detto Charlesai microfoni di Sky Sport nel giorno dedicato alle conferenze stampa prima del weekend di gara di F1 del Gp del. “I tre piloti più forti da battere? Hamilton, Verstappen e Alonso”, ha aggiunto parlando dei tre piloti da battere. E sulle performance della SF-23: “L’obiettivo non era sfruttarla al 100%, ma capire se i dati in pista rispecchiavano quelli ...

