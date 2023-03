F1, George Russell: “Red Bull farà gara a parte, noi lotteremo per il 2° posto con Ferrari e AstonMartin” (Di giovedì 2 marzo 2023) Si parte! La nuova stagione di Formula Uno è davvero pronta a scattare e lo farà domani con le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del campionato 2023. Si annuncia una annata tutta da vivere, con un grande favorito che prende il nome di Max Verstappen, quindi alle sue spalle vedremo il duello tra Mercedes e Ferrari per il ruolo di primo sfidante al due volte campione del mondo. Tra i piloti che andranno seguiti con maggiore attenzione in questa annata c’è ovviamente George Russell. Il pilota inglese ha raccontato le sue sensazioni prima del via ufficiale nel corso della conferenza stampa sul tracciato di Sakhir: “All’interno del team l’umore è buono. Abbiamo concluso test importanti nei quali abbiamo imparato tanto. Abbiamo visto che c’è una Red ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Si! La nuova stagione di Formula Uno è davvero pronta a scattare e lodomani con le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del campionato 2023. Si annuncia una annata tutta da vivere, con un grande favorito che prende il nome di Max Verstappen, quindi alle sue spalle vedremo il duello tra Mercedes eper il ruolo di primo sfidante al due volte campione del mondo. Tra i piloti che andranno seguiti con maggiore attenzione in questa annata c’è ovviamente. Il pilota inglese ha raccontato le sue sensazioni prima del via ufficiale nel corso della conferenza stampa sul tracciato di Sakhir: “All’interno del team l’umore è buono. Abbiamo concluso test importanti nei quali abbiamo imparato tanto. Abbiamo visto che c’è una Red ...

