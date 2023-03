F1, Ferrari con una configurazione da medio carico in Bahrain: aumentata l’incidenza della beam wing (Di giovedì 2 marzo 2023) Ci si prepara al primo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Dopo i test pre-season che si sono tenuti a Sakhir (Bahrain), le squadre si ritrovano nel medesimo luogo per il via della stagione. I favori del pronostico sono tutti per la Red Bull, che nel corso prove citate ha impressionato sia per velocità pura che per consistenza in gara, specialmente nelle gestione delle gomme. Un aspetto quest’ultimo, particolarmente critico per la Ferrari. La Rossa, nel corso dei test, ha lavorato molto nel comprendere il funzionamento della SF-23, dimostratasi vettura più efficiente rispetto alla F1-75, ma non altrettanto convincente in percorrenza di curva e sempre afflitta dalla problematica del degrado degli pneumatici sui long run. Per questa ragione, i tecnici del Cavallino Rampante hanno deciso di usare ali da ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Ci si prepara al primo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Dopo i test pre-season che si sono tenuti a Sakhir (), le squadre si ritrovano nel medesimo luogo per il viastagione. I favori del pronostico sono tutti per la Red Bull, che nel corso prove citate ha impressionato sia per velocità pura che per consistenza in gara, specialmente nelle gestione delle gomme. Un aspetto quest’ultimo, particolarmente critico per la. La Rossa, nel corso dei test, ha lavorato molto nel comprendere il funzionamentoSF-23, dimostratasi vettura più efficiente rispetto alla F1-75, ma non altrettanto convincente in percorrenza di curva e sempre afflitta dalla problematica del degrado degli pneumatici sui long run. Per questa ragione, i tecnici del Cavallino Rampante hanno deciso di usare ali da ...

